【附訂購連結】Oxyair Mask Rainbow 多色口罩中午已截訂 廠方加推 20000 個名額 仍售 $90 盒

香港口罩廠 OxyAIR 今早推出彩虹口罩系列-序作公開發售(詳情按此瀏覽)，結果中午已「截龍」，令不少買家失望。廠方宣布，再加推訂購名額。

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OxyAIR 推出彩虹口罩系列-序作公開發售。每盒有齊三種口罩顏色，分別為 ：粉紫、粉紅、粉綠。每盒 30 個，每色一包，每包 10 個，售價為 $90 盒。訂購OxyAIR 口罩的規格詳情，可按此瀏覽。

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登記活動時間 :

4/6 傍晚 18:00至 5/6 早上 09:30

登記抽籤名額：100,000（額滿即止）

購買名額：20,000 名

出貨日期：16/7 至31/7

▲ Oxyair Mask Rainbow 多色口罩

口罩訂購登記網址 >> 按此

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▲ Oxyair Mask Rainbow 多色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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