【SME學堂】改Logo包裝轉運！老牌炸雞店改頭換面成網紅打卡熱點

以炸雞著名美國連鎖快餐店 Popeyes Louisiana Kitchen 今年 5 月正式進軍中國市場，開幕當日更一度大排長龍，成為不少網紅的打卡熱點。最近公司亦計劃更新品牌，大改 logo 標牌及重新設計門市和包裝，為進軍海外市場做好準備。中國傳統民間智慧覺得，改個人姓名改公司招牌茲事體大，如非必要（如重病或蝕大本）勿亂動，但很多例子證明改改公司標誌，有時可以小改變大改善！

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▲ 新logo在字體設計上做出了細微調整，看上去更簡潔成熟。

老牌炸雞店改頭換面

Popeyes 母公司 Restaurant Brands International 副總裁兼全球設計總監 Rapha Abreu 指，品牌更新是公司進軍海外市場的策略之一，設計企業標誌除了突出企業的名字或圖案外，隱藏的細節更可以用來辨識品牌產品或服務。舉例，國際快遞集團聯邦快遞（FedEx） 的 logo 隱藏了「箭頭」，暗示貨物可以由 A 點快速及可靠送達至 B 點。這些隱藏式設計，可透過幽默和直接的方式，令外界瞬即辨識品牌產品或服務。

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隱藏式設計成趨勢

Popeyes 母公司 Restaurant Brands International 副總裁兼全球設計總監 Rapha Abreu 指，品牌更新是公司進軍海外市場的策略之一，設計企業標誌除了突出企業的名字或圖案外，隱藏的細節更可以用來辨識品牌產品或服務。舉例，國際快遞集團聯邦快遞（FedEx） 的 logo 隱藏了「箭頭」，暗示貨物可以由 A 點快速及可靠送達至 B 點。這些隱藏式設計，可透過幽默和直接的方式，令外界瞬即辨識品牌產品或服務。

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▲ FedEx 的標誌在 E 及 x 之間隱藏了一個箭頭。

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Photo： Popeyes、 FedEx