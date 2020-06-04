【港產口罩】SOSo Mask 今日一日限定店 推彩虹多色系列口罩現貨

近來用戶對選購口罩的焦點，除選購台灣口罩外，另一個焦點是彩虹多色口罩。香港口罩廠 SOSo Mask 早前已宣布將推出多色口罩，廠方則公布更多銷售詳情。

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SOSo Mask 的紫色版，昨日已在 2 間卓悅發售。今次廠方更在油麻地設立一日限定店，發售各種口罩現貨。

▲ SOSo Mask 推彩虹多色系列口罩，但今之沒有黃色發售

店內發售口罩

1) 學童口罩 尺寸142x87mm

2) 平裝版藍色口罩 尺寸174x94mm

3) 平裝版紫色口罩 尺寸 尺寸174x94mm

4）5片鋁片包裝晴天藍色口罩 尺寸174x94mm

5）5片鋁片包裝櫻花粉紅色口罩 尺寸174x94mm

6）5片鋁片包裝羅蘭紫色口罩 尺寸174x94mm



-以上1)，3)，4)，5)及6)每款每人限買一盒 （每款都可買一盒）

-2) 限買兩盒

廠方暫未發布口罩售價，相信跟卓悅發售價相若。

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開賣時間 :



6 月 4 日

FB頭粉優先18:00-19:00

其他用戶 19:30-20:30

限定店地址:油麻地廣東道558號地舖現貨出售

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▲ SOSo mask昨日在卓悅搶先賣的紫色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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