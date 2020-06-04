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【港產口罩】SOSo Mask 今日一日限定店 推彩虹多色系列口罩現貨

行內熱話 16:18 2020/06/04

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近來用戶對選購口罩的焦點，除選購台灣口罩外，另一個焦點是彩虹多色口罩。香港口罩廠 SOSo Mask 早前已宣布將推出多色口罩，廠方則公布更多銷售詳情。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

SOSo Mask 的紫色版，昨日已在 2 間卓悅發售。今次廠方更在油麻地設立一日限定店，發售各種口罩現貨。

SOSo Mask 推彩虹多色系列口罩，但今之沒有黃色發售

店內發售口罩

1)  學童口罩 尺寸142x87mm
2) 平裝版藍色口罩 尺寸174x94mm
3) 平裝版紫色口罩 尺寸 尺寸174x94mm
4）5片鋁片包裝晴天藍色口罩 尺寸174x94mm
5）5片鋁片包裝櫻花粉紅色口罩 尺寸174x94mm
6）5片鋁片包裝羅蘭紫色口罩 尺寸174x94mm

-以上1)，3)，4)，5)及6)每款每人限買一盒 （每款都可買一盒）
-2) 限買兩盒

廠方暫未發布口罩售價，相信跟卓悅發售價相若。

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

開賣時間 :

6 月 4 日
FB頭粉優先18:00-19:00
其他用戶 19:30-20:30

限定店地址:油麻地廣東道558號地舖現貨出售

 【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

 【其他內容】【附購買連結】網店賣台灣製 Probo Peppa Pig 兒童口罩 BFE/VFE>99% 售 $28包/10個

SOSo mask昨日在卓悅搶先賣的紫色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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