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【疫市營商】旅館酒店經營難上難 業主減租・加推優惠望捱過疫情

業界頭條 16:10 2020/06/04

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政府實施跨境人流管制，訪港旅客止步直接影響賓館業，商經局昨天（6 月 3 日）回應立法會質詢時稱，現時賓館房間平均入住率今年首季僅得 39%，按年下跌 45% 。尖沙咀的如茵洒店經營者 Ben 表示，無旅客來港賓館生意直插，營業額跌 8 至 9 成，幸跟業主協商後獲減租 20%，但他坦言：「現時捱得幾耐得幾耐！」

去年社會運動影響，加上現在新冠肺炎疫情還未過去，Ben 認為市民人心惶惶：「政府暫時不要推太多法例，認為應該『抖一抖』。」至於被問到申請「持牌賓館資助計劃」有多大的補助時，他透露僅靠 8 萬元政府津貼，只能應付 1 個半月的租金，還望政府津貼增加。

【相關文章】肺炎疫情肆虐全球酒店業財困陷險境

「艱苦經營」已不足以形容香港賓館經營實況。

【相關文章】4 月訪港人次暴跌 99.9％ 本地酒店入住率不足一半

規模較大的酒店亦面對同樣困境。商務及經濟發展局日前稱，2020 年第一季酒店入住率按年下跌 52% 至只得 40%。業界救市採取不同優惠策略應對，，冀能靠本地客生意「頂住先」。如尖沙咀海景嘉福洲際酒店推出優惠，2 人入住房價連服務費只需約 1,500 元，已包早餐和晚餐，晚餐可享受米芝蓮一星食府海景軒，星級晚餐與住宿優惠齊備等策略，以應對酒店業面對的困境。

政府今年 3 月實施第一輪「防疫抗疫基金」，為賓館業設立「持牌賓館資助計劃」，向合資格賓館提供 5 至 8 萬元資助。

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Photo: Simon Desmarais

撰文 : 鍾采餘

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