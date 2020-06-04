  • 32°C
香港時間 : 2020604日 (四) 15:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國擬禁中國客機赴美打擊香港貨運？業界：影響有待觀察

業界頭條 12:06 2020/06/04

分享：

中美角力蔓延至航空業，甚至有機會影響香港物流貨運業。美國運輸部宣布在 6 月 16 日起，禁止中國客運航班飛往美國，以回應中國拒絕美國航空公司恢復來往當地的客運服務。有貨運界人士指，此舉會否影響香港的出口貨運業仍有待觀察。

業界：密切留意事態發展

香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，措施對貨運業有影響，至於會否確切打擊香港出入口貨運業仍然是未知之數，協會正密切留意事態發展。據香港工業貿易署資料顯示，2018 年香港出口往美國的產品主要為電動機械、電訊及聲音收錄及重播器具及設備、珠寶，以及辦公室機器及自動資料處理機。

【相關文章】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

此外，香港在 2018 年為美國第 3 大葡萄酒出口市場、 第 4 大牛肉和牛肉產品市場，以及第 7 大農業產品市場。至於美國在 2018 年出口往香港的其他主要產品為電動機械、器具及用具，及其電動零件，通訊設備及非金屬礦物製品。

【相關文章】疫情兼國安法夾擊　寫字樓退租潮・零售租戶只肯簽短約？

4間中國航空公司受影響

美國運輸部的聲明表示，中國政府未有遵守兩國現時的航空協議，而且未有回覆何時重新允許美國的航空公司恢復飛往中國的航班，因而實施懲罰。有關禁令針對中國航空（Air China）、中國東方航空 （China Eastern Airlines）、中國南方航空 (China Southern Airlines) 及海南航空 (Hainan Airlines）。

【相關文章】傳美國取消香港特殊待遇　鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
2020/06/02
【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報
2020/06/03
【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報
商業營銷 美國－香港政策法 中美貿易協議 中美關係 中美貿易戰 運輸 航空業 中國 美國

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】限聚令再延長影響大　線上預訂場地平台轉外賣拓商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹