【中美角力】美國擬禁中國客機赴美打擊香港貨運？業界：影響有待觀察

中美角力蔓延至航空業，甚至有機會影響香港物流貨運業。美國運輸部宣布在 6 月 16 日起，禁止中國客運航班飛往美國，以回應中國拒絕美國航空公司恢復來往當地的客運服務。有貨運界人士指，此舉會否影響香港的出口貨運業仍有待觀察。

業界：密切留意事態發展

香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，措施對貨運業有影響，至於會否確切打擊香港出入口貨運業仍然是未知之數，協會正密切留意事態發展。據香港工業貿易署資料顯示，2018 年香港出口往美國的產品主要為電動機械、電訊及聲音收錄及重播器具及設備、珠寶，以及辦公室機器及自動資料處理機。

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此外，香港在 2018 年為美國第 3 大葡萄酒出口市場、 第 4 大牛肉和牛肉產品市場，以及第 7 大農業產品市場。至於美國在 2018 年出口往香港的其他主要產品為電動機械、器具及用具，及其電動零件，通訊設備及非金屬礦物製品。

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4間中國航空公司受影響

美國運輸部的聲明表示，中國政府未有遵守兩國現時的航空協議，而且未有回覆何時重新允許美國的航空公司恢復飛往中國的航班，因而實施懲罰。有關禁令針對中國航空（Air China）、中國東方航空 （China Eastern Airlines）、中國南方航空 (China Southern Airlines) 及海南航空 (Hainan Airlines）。

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