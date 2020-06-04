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【附訂購連結】台灣製康匠新匠心醫療級口罩 成人/ 中童/ 幼兒$99盒/50個起可包郵

行內熱話 03:32 2020/06/04

分享：

台灣口罩出口已在 6 月 1 日解禁，所以網上有不少網店提供台灣口罩訂購。網店 Shopping TaiTai，開售台灣製康匠口罩的新口罩品牌匠心友你口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

為何康匠口罩突然轉出新的匠心口罩。康匠早在 5 月 31 日發表公告，指因想推出年青化的口罩，所以推出新品牌匠心口罩。康匠口罩只供自營為主，不再供貨。

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個
​⁣
康匠為台灣政府徵用之合作口罩公司，口罩供貨給當地居民及醫院所用。匠心友你口罩的特點如下:

-通過台灣紡織TTRI實驗室安全檢驗
-BFE > 99.9%, PFE > 95% (TTRI 標準)
-有效阻擋細菌、體液、飛沫、灰塵、花粉、懸浮微粒等...
-有效過濾如金黃色葡萄球菌等細菌
-通過台灣CNS14774 標準認證
-通過ISO認證 - ISO900 1:2008
-符合 TTRL紡織檢驗合格
-通過台灣醫療器材及製造業藥商許可證
-製造廠榮獲 GMP 醫療器材認可
-有齊各類證書，合乎台灣安全標準

 【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

店方提供三款尺寸選擇 (只有藍色) 

A. 成人款
約9.5cm x 17.5cm  >> 訂購連結

B. 細面女士/ 中童款  >> 訂購連結
約9cm x 14.5cm (適用年齡6歲或以上）

C. 幼兒款 >> 訂購連結
約7.8cm x 12.5cm (適用年齡2-6歲）

售價: $119 一盒,$109 (3盒或以上),$99 (5盒或以上)

店方表示若買家混合訂購 4 盒或以上，即包免費送到全港逾 69 個 Alfred 自提點自取。店方指口罩會預計 6 月 30 日前到貨。

 【其他內容】【附購買連結】網店賣台灣製 Probo Peppa Pig 兒童口罩 BFE/VFE>99% 售 $28包/10個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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