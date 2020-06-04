【台製口罩選購一文睇盡】免炒價直送香港! 中衛口罩將售深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉口罩 $78/50個 另有立體款

台製口罩不單品質有保證，款式又吸引，因此自 6 月 1 日解禁後，香港亦不斷有商戶引入售價。惟潮流口罩指標的台灣中衛 CSD 口罩，不但發售的本港店舖不多，有的售價亦屬炒價。但其實大家可自己在台灣直接購買，而且直送香港!

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早前也有台灣網購平台開賣中衛 CSD 口罩(詳情按此瀏覽)，今次即將發售的是台灣的博客來網購平台。

▲ 博客來發售中衛口罩

博客來較其他台灣網購平台有優勢的地方，是買家購物後可把口罩直寄香港，在港便利店收件。郵費則按不同產品而定，但網方提供的郵費算合理。

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▲ 博客來的中衛口罩亦可直送香港

今次店方會在 6 月 8 日早上 11 時開賣 4 款中衛 CSD 口罩。包括平面深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉和 3D 立體款酷黑口罩。售價由 $300 台幣($78 港幣) 起，最貴是 3D 款，售 $499 台幣(約 $130 港元)。

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博客來口罩購買連結 << (6 月 8 日早上 11 時才開賣)

1.中衛平面口罩深丹寧 << 直購連結

▲ 中衛平面口罩深丹寧



2.中衛平面口罩櫻桃紅 << 直購連結

▲ 中衛平面口罩櫻桃紅

3.中衛平面口罩櫻花粉 << 直購連結

▲ 中衛平面口罩櫻花粉

4.中衛3D 立體款酷黑口罩 << 直購連結

▲ 中衛3D 立體款酷黑口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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