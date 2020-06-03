4 月訪港人次暴跌 99.9％ 本地酒店入住率不足一半

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業、酒店業等大受打擊。商務及經濟發展局局長邱騰華日前表示，今年 4 月日均僅約 140 人次訪港，旅客人次按年大跌 99.9%，酒店入住率方面，4 月數字亦下跌 55% 至 34%。

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商務及經濟發展局局長邱騰華書面答覆民建聯立法會議員鄭泳舜提問，他指受新冠肺炎疫情及跨境人流管制措施影響，今年 4 月旅客人次按年大跌 99.9%，酒店及賓館業務亦大受影響，今年第一季酒店入住率按年下跌 52% 至只有 40%，4 月數字亦下跌 55% 至 34%。賓館房間平均入住率於今年第一季按年下跌 45% ，至只有 39%，4 月數字亦下跌至 38%。

邱騰華表示，根據民政事務總署轄下的牌照事務處的紀錄，由今年 2 至 5 月期間，共有 22 間賓館及 1 間酒店，由於旅館持牌人在牌照到期前未有提出續牌申請、撤回已提出的續牌申請，或要求取消牌照而導致牌照失效。

邱騰華稱，政府已採取多項措施援助業界，包括兩輪「防疫抗疫基金」設立「持牌賓館資助計劃」及「酒店業支援計劃」，先後分別為每間合資格的賓館，提供一次過5萬元或8萬元的資助，以及為每間合資格的酒店提供一次過30萬元或40萬元的資助。

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