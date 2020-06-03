  • 29°C
香港時間 : 2020603日 (三) 23:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

4 月訪港人次暴跌 99.9％ 本地酒店入住率不足一半

業界頭條 23:24 2020/06/03

分享：

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業、酒店業等大受打擊。商務及經濟發展局局長邱騰華日前表示，今年 4 月日均僅約 140 人次訪港，旅客人次按年大跌 99.9%，酒店入住率方面，4 月數字亦下跌 55% 至 34%。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

商務及經濟發展局局長邱騰華書面答覆民建聯立法會議員鄭泳舜提問，他指受新冠肺炎疫情及跨境人流管制措施影響，今年 4 月旅客人次按年大跌 99.9%，酒店及賓館業務亦大受影響，今年第一季酒店入住率按年下跌 52% 至只有 40%，4 月數字亦下跌 55% 至 34%。賓館房間平均入住率於今年第一季按年下跌 45% ，至只有 39%，4 月數字亦下跌至 38%。

邱騰華表示，根據民政事務總署轄下的牌照事務處的紀錄，由今年 2 至 5 月期間，共有 22 間賓館及 1 間酒店，由於旅館持牌人在牌照到期前未有提出續牌申請、撤回已提出的續牌申請，或要求取消牌照而導致牌照失效。

邱騰華稱，政府已採取多項措施援助業界，包括兩輪「防疫抗疫基金」設立「持牌賓館資助計劃」及「酒店業支援計劃」，先後分別為每間合資格的賓館，提供一次過5萬元或8萬元的資助，以及為每間合資格的酒店提供一次過30萬元或40萬元的資助。

 【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 何兆洋

相關文章

【八達通xApple Wallet】八達通新功能或有助營業額　惟升級收款機成本又增
今日
【八達通xApple Wallet】八達通新功能或有助營業額　惟升級收款機成本又增
【疫市營商】限聚令延長無奈接受　茶餐廳東主：生意已比疫情高峰期微升 1 成
今日
【疫市營商】限聚令延長無奈接受　茶餐廳東主：生意已比疫情高峰期微升 1 成
【疫市營商】限聚令再延長影響大　線上預訂場地平台轉外賣拓商機
今日
【疫市營商】限聚令再延長影響大　線上預訂場地平台轉外賣拓商機
經濟 疫情 商務及經濟發展局 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹