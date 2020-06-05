改善跟稅局溝通　肺炎疫情企業稅務安排Tips（下）

上文提到新冠肺炎疫情對社會帶來嚴峻挑戰，以及稅務局紓困措施及解決即時現金周轉困難的方法，相信不少香港納稅人早前都遇到難以即時聯絡稅務局職員的問題，使查詢遲遲未能得到答覆，或因個案未能及時解決而進一步增加公司財務及心理負擔。究竟如何可以追落後？稅務局的服務於最近回復正常後，在處理個案的趨勢與偏好有所改變嗎？

積極聯繫 解決稅務糾紛

在早前稅務局特別工作安排下，有限度的收件時間及熱線服務拖慢了稅務局處理個案的進度，估計職員近日亦要處理大量積壓個案。因此，在面對仍未解決的稅務爭議個案，企業應積極與稅務局職員保持緊密聯繫，可透過電話及電郵密切跟進個案進度，主動了解個案癥結及配合審閱，以加快解決稅務糾紛的進度，否則有關罰款（如適用）亦有機會因審查時間延長而增加。

【相關文章】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

稅務局處理個案的趨勢與偏好

根據經驗，以往稅務局處理稅務審核個案時，有關職員與納稅人初次會晤時通常會到訪納稅人的辦公地點，並在該處進行會議。不過，受新冠肺炎疫情影響，即使稅務局目前已恢復正常公共服務，有關會晤很大機會將被安排在稅務大樓內進行，而接見納稅人的會議室亦因應防疫措施而於桌上加裝了透明膠片，故企業應留意是否需要調整有關會晤策略，以及所需文件準備的安排。

此外，如企業的稅務個案涉及離岸利潤申請，部分企業人員可能因新冠肺炎疫情而需隔離或檢疫，未必能按計劃返回原定工作地點及崗位，有關人員在香港逗留日數的多少或會影響企業的離岸申請，甚至影響其個人的薪俸稅事宜，建議企業及有關人員必須妥善保管有關文檔，日後如有稅務爭議時可供佐證。

罰款考慮方面，罰款金額的大小通常會受稅務局解決個案所需時間和納稅人的合作程度等影響。因此，如企業在資金或經營模式上在新冠肺炎疫情下均大受影響，企業應盡快與稅務局職員溝通，如備有合理解釋及充足支持文件，稅務局或會考慮因應個別情況而酌情處理。

【相關文章】傳美國取消香港特殊待遇 鐘錶業：影響生產鏈 非獨立關稅打擊鐘錶出口

另一方面，如企業預計稅務個案牽涉到退還稅款，納稅人亦可嘗試向稅務局提出要求，酌情加快處理，以令企業可盡快取回資金，紓緩現金流周轉不足的問題。

總括而言， 新冠肺炎疫情無疑打擊香港各行各業。然而，如企業能清晰了解稅務局的最新紓困措施﹑保留足夠的佐證文件﹑保持與稅務局積極溝通，或可減輕企業的財政及行政負擔，使其人力及現金資源更靈活，順利渡過難關，並在疫情減退後迅速回復正常業務。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：何志衡