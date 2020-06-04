解決即時現金周轉　肺炎疫情企業稅務安排Tips（上）

新冠肺炎疫情對香港公共服務及社會各界企業帶來嚴峻挑戰。為配合政府公布的抗疫措施，稅務局在 2020 年第一季大部分時間實施有限度服務安排，令各企業的利得稅報稅、各類稅務申請及繳稅限期均有所改變，稅務局處理公眾查詢及審批個案的進度亦因而受到影響。

另一方面，疫情亦令不少僱員因需要接受檢疫或自我隔離而未必能夠及時回到原定工作崗位，邊境管制亦影響各企業的跨境業務或業績表現，對企業的盈利及現金流皆有影響。

因此，此文將分享稅務局最近在處理稅務事宜上的最新措施及安排，並探討企業應如何制定及時的稅務應對策略。

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稅務局紓困措施 你知道嗎？

為紓緩企業和個人因 2019 新冠肺炎帶來的財政負擔，稅務局宣布了各種紓困行政措施，納稅人無需特別作出申請，其中包括：

（1）繳稅限期：

於 2020 年 4 月至 6 月到期繳交的 2018/19 課稅年度利得稅稅單的繳稅限期，將獲自動加長延期 3 個月。如納稅人早前已如期繳交 2018/19 課稅年度稅單的第一期稅款，第 2 期稅款的繳稅限期將由稅單上列明的日期自動順延 3個月。因財政困難而未能依時清繳 2018/19 課稅年度利得稅稅款的納稅人，亦可在稅單繳稅期限日前申請分期繳稅，而獲豁免徵收附加費，豁免期以稅單的原有繳稅期限日起計的一年為上限；

（2）利得稅報稅表：

2019/20 課稅年度的利得稅報稅表按原定發出日期延遲 1 個月至本年 5 月 4 日發出，納稅人一般仍須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。不過如聘有稅務代表，年結日期「N」類（見下表）的有限公司的利得稅報稅表提交日期可延展至本年 6 月 30 日，而其他年結日期之公司的提交日期則暫與以往整批延期（Block Extension）的安排相同：

年結日期類別 年結日期 提交日期可延展至 年結日期「N」類 介乎 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日者 2020 年 6 月 30 日 年結日期「D」類 介乎 2019 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日者 2020 年 8 月 17 日 年結日期「M」類 介乎 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日者 2020 年 11 月 16 日

2020 年 3 月 20 日發出的《稅務代表通函 - 有關整批延期提交2019/20課稅年度報稅表的安排事宜》）

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現金周轉困難 可申請分期或緩繳稅款？

面對當前新冠肺炎疫情，許多企業或已出現嚴重現金周轉困難，上述延期措施未必足夠解決燃眉之急。因此，因財政困難而未能依時清繳稅款的納稅人，如能提供足夠佐證資料及文件，可考慮上述申請分期繳稅及豁免徵收附加費。

不過，如有關稅款涉及仍未解決的稅務爭議個案（如：反對、修訂申請、稅務審核），而分期繳稅亦未足夠解決企業的財政危機，建議企業應與稅務局保持定期溝通，主動解釋面對的實際難處，並呈上充足的證明文件，稅務局或可因應個別實際情況及爭議重點而考慮緩繳部分或全部稅款，以減輕財政負擔。

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Photo：Danny Howard