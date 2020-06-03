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香港4月22間賓館1間酒店牌照過期致失效　酒店入住率不足一半

業界頭條 15:54 2020/06/03

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新冠肺炎疫情肆虐和去年開始的社會運動影響，政府實施跨境人流管制下，訪港人次暴跌 99.9%，導致賓館和酒店業生意大跌。香港民政事務總署早上回應立法會書面質詢時指，現時沒有賓館業及酒店倒閉的具體統計數字和解僱遺散等數字。不過，據牌照事務處記錄，2020 年 2 月至 5 月共有 22 間賓館和 1 間酒店的牌照到期前未有提出續牌申請、撤回已提出的續牌申請，或要求取消牌照，導致牌照失效，變相結業。

【相關文章】訪港遊客賓館少3成生意瀕結業：減價無用Airbnb幫唔到只能等巿況變好

香港特區政府今年 3 月實施第一輪「防疫抗疫基金」，為賓館業設立「持牌賓館資助計劃」，向合資格賓館提供 5 至 8 萬元資助，第二輪「防疫抗疫基金」再推出「酒店業支援計劃」，向合資格酒店一次撥款 30 萬或 40 萬元的資助金額。

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撰文 : 鍾采餘

疫情 酒店 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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