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【疫市營商】疫情兼國安法夾擊　寫字樓退租潮・零售租戶只肯簽短約？

業界頭條 16:34 2020/06/03

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新冠肺炎疫情肆虐，加上中央政府日前在香港落實「港區國安法」，令本港營商環境再受挑戰。當中核心區寫字樓更出現多宗退租個案，甚至各區亦出現同樣情況。有業界人士預計，今年本港寫字樓租金跌 10% ，而零售業租戶會傾向簽短期租約。

料本地寫字樓空置率上升 

瑞銀投資研究部香港及中國房地產研究主管林鎮鴻指，疫情和早前的社會事件本身已影響企業擴充，加上「港區國安法」及中美關係惡化，這些不確定因素將進一步增加物業、寫字樓及零售資產市場的風險，以及影響信心。他認為，寫字樓前景負面，考慮到美國或會取消香港特殊待遇及潛在外資撤出等因素，預計今年本港寫字樓租金跌 10%，空置率將會持續上升。他續指，「港區國安法」對市場影響的程度，取決於細節。由於現時仍未公布細節，執行情況存有不確定因素，但目前未見有外資撤出情況。

【相關文章】中小企商會：中美博弈下憂香港經濟大倒退

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零售租戶或簽短期租約

零售業方面，林鎮鴻認為行業將承受較大衝擊，受社會事件影響及網購日漸普及，零售市道復甦的不確定性增加，預料日後租戶會傾向簽短期租約，並採取浮動租金安排的租約。本地零售市道疲弱，零售銷售已連跌 14 個月，2 至 3 月的跌幅更逾 4 成。

香港零售管理協會早前促請政府採取暫時租金繳交措施，限制全港商舖業主，不能因商戶無法繳付租金，採取訴訟或收回店舖，為期不少於 9 個月。

【相關文章】香港生意人恐港區國安法或影響經營氣氛　創業開舖等11月局勢明朗再決定

工廈市況稍好

相對寫字樓市道，工廈情況稍為好些。美聯工商舖資料研究部資料顯示，4 月整體工廈物業售價按月微升 0.8%，租金則下跌 1.6%，而工廈註冊量 4 月份僅錄 96 宗，按月跌約 15%，創歷史新低。本行預期，隨著本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，相信用家及投資者將重新部署入市，料第 3 季交投量有望回升，而租售價或會持平。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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