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【台製口罩】免炒價! 中衛口罩今晚開賣 櫻花粉、丹寧、酷黑等賣$78/50個起

行內熱話 16:24 2020/06/03

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台製口罩不單品質有保證，款式又吸引，尤其是台灣中衛 CSD 口罩出品，簡直是潮流口罩。現在購買中衛口罩有機會啦，今晚 8 點有網站發售中衛口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

台灣網上購物網站 momo 購物網在 FB 表示，將於 6 月 3 日晚上 8 點，發售中衛 CSD 醫用口罩 50 片裝。首批口罩顏色有櫻桃紅、酷黑、丹寧和櫻花粉等。一般平面款售價為 300 元台幣（約 $78 港元）。立體款則售 499 元台幣（約 $130 港元）。

中衛口罩

 【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

中衛口罩

注意成為 momo 購物網會員才可購買，每位會員限購 1 盒。 momo 購物網亦不會直送香港，買家可以要使用代購或台灣朋友幫忙收件，或使用 Buynship 等台灣集運服務。

口罩購買連結 << (8 點才開賣)

中衛口罩今晚開賣

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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