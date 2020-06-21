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【疫市營商】姊妹檔拍住上創本地飾物品牌　定製花藝飾物 IGTV 拓客源

商管策略 12:00 2020/06/21

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愛美的女士不時會選購飾物打扮一番，隨著香港愈來愈多飾物品牌出現，令消費者有更多選擇。兩位香港女生與母親一同創立花藝飾品品牌，由手作市集擺檔走到實體店開舖，一步一腳一印學習過程。

興趣成事業 過程中學新技能

Pamycarie 兩位創辦人 Pamela Yung 和 Carrie Yung 在大學時期主修室內設計，且不時會跟媽媽一起製作手工藝品。最初都是興趣，之後在朋友介紹下，嘗試參加手作市集將作品推至零售層面，開始她們的創業之路。直至 2016 年，她們受到 K11 商場邀請，在場內正式經營實體店。回想當初經營店舖，妹妹 Carrie 認為是個學習階段。她指經營最大問題是如何推銷自己的產品，因為當時她們對市場並不了解，以往主要是透過網上教學等方法，自己學寫網頁、尋找可以售賣作品的手作平台。Carrie 又指，資金方面亦是大難題，但正正在這個情況下，反而為她們提供學習機會，學會不同的技能。

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Pamycarie兩位創辦人Pamela(左)和Carrie(右)

兩姊妹拍住上 爭吵反傷感情

跟家人一起創業，有時可能會遇上到經營方向意見不合而傷感情。姐姐 Pamela 坦言，她們的想法可能比較相似，「唔啱傾到啱」，故甚少會因此吵架，總比爭吵傷害雙方的感情較好。兩姊妹在分工方面亦十分清晰，她們主要以興趣和技能劃分，例如姐姐 Pamela 就負責見客、管理店舖及為客人落單，而妹妹 Carrie 則負責幕後工作，如為產品拍攝短片、製作網頁和文書工作。

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社交平台拓客源 未來開家品系列

在新冠肺炎疫情下店舖的網上生意錄得增長，而以往客源以海外地區較多，但因疫情影響物流的情況下，店舖亦改為集中向本地客宣傳。Pamycarie 每月會有 1 次的 IG Live，Pamela 和 Carrie 會在直播試戴新產品及提供配襯建議，客人可透過平台即時下單。Carrie 表示，在直播後顧客反應不俗。至於未來，Pamela 和 Carrie 將會推出家品系列產品，以收納盒為主，同時她們希望跟本地設計師合作推出聯乘產品。

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撰文 : 廖淑瑩

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