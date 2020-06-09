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應屆畢業生出路如何？求職網：保險・IT・金融・教育工種最吃香

業界頭條 14:30 2020/06/09

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全球經濟新冠肺炎疫情打擊，歐洲至亞太區面臨巨大挑戰。網上就業平台英才網（JINESS）管理委員會主席方永豪表示，不少中小企疫情下為了節省開支「縮皮」，在 2019 年上半年度合共有 15,000 個全職、兼職和實習等職缺，現時空缺的情況較上半年少逾 4 成。

不過也非所有行業招聘也在「冰河期」。根據 JINESS 統計，今年上半年職位空缺排名第一是保險業、第二是資訊科技業、第三是銀行業，第四是教育，第五是金融業。方永豪坦言，現時職缺最多與資訊科技相關工作，其他分別是教育業、保險業、金融業與上年度相比職缺跌幅較少，這 4 種工種現時比較「吃香」。

至於被問到現時哪類招聘廣告受新冠肺炎疫情影響，方永豪指酒店業職缺的跌幅由排名第 3 位降至 20 位，上年榜上第 2 位的零售行業更跌出 10 位。方永豪向應屆畢業生打氣：「學生求職時可擴大求職範圍和目標，尋覓工作期間要調整個人心理質素，已經就職數個月的「新鮮人」，不要輕易放棄現時職位才可以持續發展。」

【相關文章】肺炎疫情影響招聘起薪點 人事顧問：畢業生搵工恐比當年SARS更難

英才網管理委員會主席方永豪

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，現時政府早前推出遙距營商計劃（D-Biz）、科技券等中小企企業資助計劃等應用在資訊科技行業未來發展，這反映資訊科技界行業需要大量科技人才。她續指：「有工（資訊科技工種）沒有人做！」，有部分公司在港難覓人才，甚至遠赴馬來西亞和台灣招攬人才。

麥美儀舉例：「有售買酒類的小店，生意主要依靠國內遊客，受出入境限制下生意下跌約30%，為節省店鋪開支會選擇『應慳得慳』，寧願聘請兼職也不會請全職人士。」她以小店為例，懂得從網上渠道尋找免費或低收費的宣傳方法的 IT 人才，現時較「吃香」，能幫助中小企節省營運開支。

【相關文章】保就業計劃詳情進一步公布　中小企僱主：不合資格照申請「博一搏」

香港中小型企業聯合會會長麥美儀

【相關文章】一窩蜂開強積金戶口取保就業計劃資助？人事顧問：有待釐清自僱人士申請細節

金融業的確是香港最需要保住的行業之一。金融管理局日前聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，銀行及儲值支付工具營運商齊提供共 300 個零售及商業銀行業務的前線營運及後勤職位，給予有志從事銀行相關行業的應屆畢業生，提供更多就業機會。計劃由 9 月初開始，為期 6 個月。金管局最多會向參加機構資助參與者月薪港幣 1.2 萬元的 50%，和資助參加者相關專業培訓課程費用，6 月 15 日開始報名，有興趣的人士要把握機會。

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Photo：pexels

撰文 : 鍾采餘

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