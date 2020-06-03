【疫市營商】卓悅快閃出售PROTECTOR口罩 3間指定分店有售

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（6 月 3 日）在官方Facebook專頁公布，今日會即時快閃發售 PROTECTOR 獨立包裝成人口罩，口罩規格為 PFE >= 98%，BFE ＞= 98% ，以及獲得歐盟 CE 認證，口罩尺寸為 17.5cm x 9.5cm ，現貨出售，數量有限，售完即止。

口罩詳情：

PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30 個，每盒港幣 98 元；每人每日限買 2 盒。

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指定分店：

銅鑼灣

渣甸坊 5 號及 7 號地下

駱克道 535 號地下

北角

渣華道 133 號北角匯三期 G3 號舖

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Wing1990hk