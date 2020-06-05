【指定分店】卓悅快閃售 PROTECTOR 獨立包裝口罩 $98 盒現貨發售

卓悅（Bonjour Cosmetics） 在官方Facebook專頁公布，今日會即時快閃發售 PROTECTOR 獨立包裝成人口罩，口罩規格為 PFE >= 98%，BFE ＞= 98% ，以及獲得歐盟 CE 認證，口罩尺寸為 17.5cm x 9.5cm ，現貨出售，數量有限，售完即止。

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口罩詳情：

PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30 個，每盒港幣 98 元；每人每日限買 2 盒。

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▲ PROTECTOR 獨立包裝口罩

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指定分店：

▶️ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

▶️ 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

▶️ 旺角西洋菜街南59號地下

▶️ 旺角登打士街41-43號地下

▶️ 旺角弼街69號地下

▶️ 葵涌廣場地下23A舖

▶️ 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

▶️ 荃灣沙咀道254至256號地下

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Wing1990hk