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【指定分店】卓悅快閃售 PROTECTOR 獨立包裝口罩 $98 盒現貨發售

行內熱話 15:49 2020/06/05

分享：

卓悅（Bonjour Cosmetics） 在官方Facebook專頁公布，今日會即時快閃發售 PROTECTOR 獨立包裝成人口罩，口罩規格為 PFE >= 98%，BFE ＞= 98% ，以及獲得歐盟 CE 認證，口罩尺寸為  17.5cm x 9.5cm ，現貨出售，數量有限，售完即止。

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口罩詳情：
PROTECTOR 獨立包裝成人口罩 30 個，每盒港幣 98 元；每人每日限買 2 盒。

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PROTECTOR 獨立包裝口罩

【相關文章】台灣行政院院長蘇貞昌:台灣口罩輸出禁令6月1日解! 廠商和市民可以自由寄出口罩

指定分店：

▶️ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
▶️ 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下
▶️ 旺角西洋菜街南59號地下
▶️ 旺角登打士街41-43號地下
▶️ 旺角弼街69號地下
▶️ 葵涌廣場地下23A舖
▶️ 荃灣大河道10-20號登發大廈地下
▶️ 荃灣沙咀道254至256號地下

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】K Kwong 發起成立香港口罩業商會 冀本港成為國際個人保護裝備生產中樞

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Photo：Wing1990hk

撰文 : 廖淑瑩

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