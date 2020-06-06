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【SME學堂】年輕上班討厭放工應酬　酒廠兩招逆轉銷量下跌困局

商管策略 11:42 2020/06/06

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在日劇中，不時會出現下班去喝一杯、老闆邀請喝酒的情節；這情節在現實中也會經常出現，但年輕上班族對這種「hang out 」應酬文化較反感，可免則免。隨著下班喝酒的文化漸漸沒落，不少老牌酒廠想辦法挽救酒精飲品的銷量，紛紛進軍海外市場以及研發新產品逆轉局面。

年輕一代重視個人生活 飲酒應酬文化漸沒落

市場調查公司歐睿國際的調查顯示，2018 年日本酒精飲品的消費量約 87 億升，相比 2009 年下降 3%。對於佔日本啤酒市場 40% 的朝日（Asahi）來說，截至 2019 年，啤酒銷量已連續第 15 年下跌。

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三得利(Suntory)主攻烈酒市場

研究員藤川智美解釋，主要原因有二：首先，「Z 世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人）接棒成為消費主力。這群人曾看過父母經歷金融危機、生活艱難，對於消費持謹慎態度，也較重視健康及生活品質。其次是工作文化改變，以往下班喝酒為職場文化，雖然看起來只是普通的聚會，實則是談論公事、跟上司增進感情的場合。現時，遠距工作模式逐漸普及，加上上班族重視個人生活，亦令下班喝酒的文化漸漸沒落的原因。

3大酒廠拓展海外市場

面對日本市場日漸萎縮，而且酒精飲品在中國及印度市場在 10 年間分別增長 11.5% 及 75.2%。因此，日本三大酒廠三得利（Suntory）、朝日（Asahi）及麒麟（Kirin）紛紛進軍海外市場。

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麒麟(KIRIN)曾推出健康啤酒，標榜可以減少胃部附近的脂肪

（1）三得利專注烈酒市場

三得利主攻威士忌，憑著收購晉升為全球 3 大烈酒生產商。在 2014 年，公司以 160 億美元收購美國蒸餾器廠 Beam，自此躍升為世界第三大烈酒生產商，僅次於英國的 Diageo 和法國的 Pernod Ricard 。直至今年 1 月，公司再收購蘇格蘭威士忌品牌 Macallan 約 10% 的股份，擴張烈酒產業的版圖。

（2）朝日售賣高價啤酒品牌

相比起三得利主攻烈酒市場，朝日就瞄準歐洲、澳洲等地的傳統啤酒品牌。以全球高檔啤酒品牌為目標，買下全球最大酒業集團 AB InBev 旗下的酒廠，如捷克的 Pilsner、意大利的 Peroni 及澳洲的 Carlton & United Breweries 酒廠等。

（3）麒麟發展保健酒類

至於麒麟則看好健康行業，研發能量酒類。麒麟總裁磯崎功典認為，保健是未來的趨勢，他在去年年斥資 1,293 億日圓收購日本美妝及健康食品公司 Fancl 約30% 股份，並在今年 1 月推出首支健康酒品，公司也在越南推出保健飲品測試市場反應。

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Photo：pexels、CHANDLER BONDURANT、Kirin、crowdbank

撰文 : 廖淑瑩

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