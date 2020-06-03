港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 ! 中童獨立包裝口罩售 $120 盒

港牌 Aqua Mask 最著名是採用頂級 PTFE 納米過濾層，因應有大批學生上課，廠方又推出中童 PTFE 納米口罩。

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Aqua Mask 表示，6 月 5 日將會推出中童 (尺寸: 145mm X 90mm) PTFE 納米口罩。為讓小朋友願意帶口罩，廠方使用更柔軟和舒服 3 層納米布。



PTFE 納米中童獨立包裝口罩原價 $150 盒/40個，將以優惠價 $120 盒發售，4 盒包郵。中童口罩限售 1000 盒。中童口罩的出貨時間為 6月底至 7 月初。口罩為中國製造。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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