【附購買連結】租鋪港產中童口罩 BFE ≥98%, PFE ≥95% Level 1 口罩售 $128/50個起

租鋪在香港自設口罩生產線，製造中童口罩，現在跟網店易拾合作推售口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

易拾在 FB 表示，今次頭 5000 位登記訂購口罩者，可享有購買優惠價。易拾亦指，購買的中童口罩將於 6 月起發貨，希望能趕及在開學之初，令有需要的家庭早日使用！

租鋪中童三層即棄耳掛式外科口罩規格

-1盒50個(非獨立包裝)

-145mm x 90mm

-白色

-ASTM F2100 Level 1

-BFE ≥98%, PFE ≥95%

-高透氣度 < 4.0

-有效阻擋0.1µm大小病毒粒體

-有效阻擋飛沫及液體

口罩優惠價



中童口罩1盒(1盒50個)(10個1包) $138

中童口罩4盒(1盒50個)(10個1包) $512 (每盒平均$128)

訂購登記時段

即日至6月9日星期二下午11點59分

*購買成功者，會於截止日期後到電郵通知

【其他內容】 【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

▲ 租鋪港產中童口罩

口罩訂購連結<<<

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l