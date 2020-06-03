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【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

行內熱話 02:27 2020/06/03

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不少中小企都齊心抗疫，今次 Bake Lab 烘焙研究所就推出港產 Level 1 口罩優惠。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Bake Lab 烘焙研究所在 FB 表示，將於 6 月 5 日早上 11:30 發售香港製造的 ComNSafe 口罩，優惠售價為 $98盒/50個，共售 5000 盒，售完即止! 每購買一盒口罩將會送一小包牛油唧花曲奇(Bake Lab製作的)，送完即止。

ComNSafe 港產口罩

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

ComNSafe 口罩規格 

-ASTM F2100 LEVEL 1 第一防護標準
-P.F.E. ≥ 95%
-B.F.E ≥ 95%
-成人尺寸 50個
-高效能三層過濾
-舒適彈性耳帶
-長期佩戴耳朵也舒適

注意:買家需要 Like 店方 FB 專頁才可以優惠價購得口罩。 

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色成人/小童口罩! 最平售$77/50個

Bake Lab 地址:上環信德中心信德中心3樓澳門廣場3013-3016舖

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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