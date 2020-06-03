【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

不少中小企都齊心抗疫，今次 Bake Lab 烘焙研究所就推出港產 Level 1 口罩優惠。

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Bake Lab 烘焙研究所在 FB 表示，將於 6 月 5 日早上 11:30 發售香港製造的 ComNSafe 口罩，優惠售價為 $98盒/50個，共售 5000 盒，售完即止! 每購買一盒口罩將會送一小包牛油唧花曲奇(Bake Lab製作的)，送完即止。

▲ ComNSafe 港產口罩

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ComNSafe 口罩規格

-ASTM F2100 LEVEL 1 第一防護標準

-P.F.E. ≥ 95%

-B.F.E ≥ 95%

-成人尺寸 50個

-高效能三層過濾

-舒適彈性耳帶

-長期佩戴耳朵也舒適



注意:買家需要 Like 店方 FB 專頁才可以優惠價購得口罩。

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Bake Lab 地址:上環信德中心信德中心3樓澳門廣場3013-3016舖

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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