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【附訂購連結】球衣店開訂台製順易利醫用口罩 成人/童裝/幼童口罩售 $100/50個起

行內熱話 01:42 2020/06/03

分享：

因台灣口罩出口將解禁，用戶亦要求店方重新開訂，球衣專門店 Thai 型波衫室再為買家訂購各款台灣製口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方開賣的是台灣製造順易利醫用平面口罩 。順易利是台灣政府徵用之口罩廠之一，口罩符合台灣CNS14774 及 CNS14775 標準，足夠日常生活使用。

【其他內容】 【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

店方開訂的口罩好下，注意滿額會隨時停止訂購。 

1.成人size：17.5cm , 店方預計 6 月 20 日左右可開始到倉自取或速遞發貨。

預購價: $100 / 一盒50個 (非獨立包裝，顏色隨機）
成人平面訂購連結: 按此

順易利醫用成人口罩

2.小童平面 size：14.5cm, 店方預計 8 月中至尾到貨, 6 月 11 日截單

預購價: $120 / 一盒50個 (非獨立包裝，顏色隨機）
小童平面訂購連結: 按此

順易利醫用兒童口罩

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

3.小童立體S碼, 對摺後9cm闊, 上下12.5cm, 適合5歲以上兒童
。店方預計8月中至尾到貨, 6月11日截單
原價: $150
舊客價: $140 (舊客: 已完成整個訂購平面口罩程序之客戶)
小童立體S碼訂購連結: 按此

順易利醫用幼童 3D 口罩

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色成人/小童口罩! 最平售$77/50個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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