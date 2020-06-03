【附訂購連結】球衣店開訂台製順易利醫用口罩 成人/童裝/幼童口罩售 $100/50個起

因台灣口罩出口將解禁，用戶亦要求店方重新開訂，球衣專門店 Thai 型波衫室再為買家訂購各款台灣製口罩。

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店方開賣的是台灣製造順易利醫用平面口罩 。順易利是台灣政府徵用之口罩廠之一，口罩符合台灣CNS14774 及 CNS14775 標準，足夠日常生活使用。

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店方開訂的口罩好下，注意滿額會隨時停止訂購。

1.成人size：17.5cm , 店方預計 6 月 20 日左右可開始到倉自取或速遞發貨。

預購價: $100 / 一盒50個 (非獨立包裝，顏色隨機）

成人平面訂購連結: 按此

▲ 順易利醫用成人口罩

2.小童平面 size：14.5cm, 店方預計 8 月中至尾到貨, 6 月 11 日截單



預購價: $120 / 一盒50個 (非獨立包裝，顏色隨機）

小童平面訂購連結: 按此

▲ 順易利醫用兒童口罩

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3.小童立體S碼, 對摺後9cm闊, 上下12.5cm, 適合5歲以上兒童

。店方預計8月中至尾到貨, 6月11日截單

原價: $150

舊客價: $140 (舊客: 已完成整個訂購平面口罩程序之客戶)

小童立體S碼訂購連結: 按此

▲ 順易利醫用幼童 3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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