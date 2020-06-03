  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 12:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】限聚令再延長影響大　線上預訂場地平台轉外賣拓商機

業界頭條 10:12 2020/06/03

分享：

Brain 指場地的其中一個業務是 Party Room

新冠肺炎疫情肆虐，本港近日復現數宗新增確診個案，為防止社區小型爆發，餐飲業務「限聚令」將延長至 6 月 18 日。網上預約場地 ReUbird 共同創辦人徐衛濠（Brain）坦言，政府延長「限聚令」對到會等行業影響最大。

ReUbird 有提供場地和到會等兩種預約服務，現時限制8人以下「場地」服務收入減少 7 至 8 成；「到會」服務收入則減少 6 至 7 成，唯有減少落廣告宣傳節省營運支出，現時只能靠以往「積蓄」支薪給同事。

【相關文章】夾公仔機無客連帶影響批發生意　望政府加強支援年青小本經營者

ReUbird共同創辦人徐衛濠。

徐衛濠透露：「與 ReUbird 合夥場地共有 300 至 400 個，現時超過一半已結業，以 2,000 平方呎場地為例，月租 3 至 4 萬元，只供應 8 人以下難以『回本』。」被問到政府資助補貼時，他指 4 萬元的的補貼金額，只能應付 2 個月租金，惟有「變陣」策略。

他又稱，跟 party room 和婚宴場地等夥伴商量好，在客人預約前會聯絡清潔公司服務，做好衛生防疫措施；另外會提供公司「到會」服務套餐，提供「訂外賣」服務在午餐期間直送會議室。

【相關文章】【疫市營商】毋懼再有本地確診　手信小食店：做好抗疫生意自然來

ReUbrid網上預約平台，設8人以下的活動專區

雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但徐衛濠認為仍有望開拓商機：「不少本來只做網下生意的商家，現想轉戰網上平台。我知道有同行正籌備跟蛋糕店商家合作，當客人在 ReUbird 預約婚宴場地後，提供送禮物和蛋糕服務。」

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】限聚令延長無奈接受　茶餐廳東主：生意已比疫情高峰期微升 1 成
今日
【疫市營商】限聚令延長無奈接受　茶餐廳東主：生意已比疫情高峰期微升 1 成
【疫市營商】本地確診個案再現　中小型商店食肆：已經習慣但恐限聚令加辣
2020/05/14
【疫市營商】本地確診個案再現　中小型商店食肆：已經習慣但恐限聚令加辣
市場拓展 疫情 陳肇始 蛋糕 限聚令 Party Room 補貼 新冠肺炎疫情 午餐

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【八達通xApple Wallet】八達通新功能或有助營業額　惟升級收款機成本又增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹