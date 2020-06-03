【疫市營商】限聚令再延長影響大　線上預訂場地平台轉外賣拓商機

▲ Brain 指場地的其中一個業務是 Party Room

新冠肺炎疫情肆虐，本港近日復現數宗新增確診個案，為防止社區小型爆發，餐飲業務「限聚令」將延長至 6 月 18 日。網上預約場地 ReUbird 共同創辦人徐衛濠（Brain）坦言，政府延長「限聚令」對到會等行業影響最大。

ReUbird 有提供場地和到會等兩種預約服務，現時限制8人以下「場地」服務收入減少 7 至 8 成；「到會」服務收入則減少 6 至 7 成，唯有減少落廣告宣傳節省營運支出，現時只能靠以往「積蓄」支薪給同事。

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▲ ReUbird共同創辦人徐衛濠。

徐衛濠透露：「與 ReUbird 合夥場地共有 300 至 400 個，現時超過一半已結業，以 2,000 平方呎場地為例，月租 3 至 4 萬元，只供應 8 人以下難以『回本』。」被問到政府資助補貼時，他指 4 萬元的的補貼金額，只能應付 2 個月租金，惟有「變陣」策略。

他又稱，跟 party room 和婚宴場地等夥伴商量好，在客人預約前會聯絡清潔公司服務，做好衛生防疫措施；另外會提供公司「到會」服務套餐，提供「訂外賣」服務在午餐期間直送會議室。

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▲ ReUbrid網上預約平台，設8人以下的活動專區

雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但徐衛濠認為仍有望開拓商機：「不少本來只做網下生意的商家，現想轉戰網上平台。我知道有同行正籌備跟蛋糕店商家合作，當客人在 ReUbird 預約婚宴場地後，提供送禮物和蛋糕服務。」

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