【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

香港口罩廠 Hygiene Mask 皓淨口罩的口罩達 Level 2 和 VFE/BFE/PFE ≥ 99% 水平，因此推出後獲不少用戶注意，但因之前廠方只提供「月費」計畫，令不少買家卻步。廠方剛宣布，將推出單獨發售的活動。

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Hygiene Mask 皓淨口罩表示，今次會詢眾要求提供一次性口罩發售方案。每 2 盒 Level 2 口罩的售價為 $200，即平均 $100 盒/50個﹔而且廠方更提供包郵優惠，買家毋須額外付郵費。Hygiene Mask 皓淨口罩廠方介紹和口罩規格，可按此瀏覽。

發售日期:6月5日上午9點開始，至6月8日晚上9點結束

出貨日期:6月10日打後按購買順序發貨

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▲ Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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