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【疫市營商】限聚令延長無奈接受　茶餐廳東主：生意已比疫情高峰期微升 1 成

業界頭條 19:06 2020/06/02

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新冠肺炎疫情近日又再出現新個案，限聚令再次延長，香港餐飲聯業協會副主席謝海發指，措施確對生意造成影響，但為了公眾安全亦只能接受，惟有經營方面再想想辦法催谷生意。

本身經營茶餐廳的謝海發指，限聚令順延 14 日至 6 月 18 日當然會影響生意，但坦言：「現時的確是要公眾健康行先，惟有繼續加強清潔衛生，再繼續做外賣自取等措施對抗疫市。入客、等位方面都會再想辦法提升效率，加強客人體驗，希望能夠幫手提高營業額。」

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香港餐飲聯業協會副主席謝海發。

對於早前限聚令在 4 人放寬到 8 人，他說：「放寬到 8 人當然比 4 人來得好的，未來可以放寬到 12 個人或者取消的話肯定更好，但最後當然還是要由政府全盤考慮後才能決定；之前由 4 人放寬到 8 人，生意稍為提升 1 至 2 成，原因一來是新冠肺炎疫情開始緩和，大家敢出街消費，二來是 5 至 8 個朋友總算毋須因為限聚令而取消聚會。」

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Photo：SeungbongLee

撰文 : 陳文政

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