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惠康/萬寧/官網現貨發售注意! Protector 獨立包裝口罩售 $99 盒起

行內熱話 17:39 2020/06/02

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除理的口罩外，不少香港用家都愛購買 Protector 口罩。自上周六起，不少惠康和萬寧門市皆有發售 Protector 口罩現貨 (按此瀏覽詳情)，當中更有獨立包裝版本。不過不少門市皆很快售罄。如果大家仍未購買的話，現在仍有機會。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Protector 口罩

有網民在多個 FB 群組報料，指惠康和萬寧門市仍有少量 Protector 口罩發售。當中皇后大道西的惠康是新返貨，為 30 個非獨立裝售 $99 盒，但數量不多。此外，馬鞍山萬寧仍有 50 個非獨立裝的 Protector 口罩，售價為 $155 一盒。如果大家仍想購買的話，可到就近惠康門市，查看是否返新貨!

惠康發售的 Protector 口罩(網民圖片)

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色成人/小童口罩! 最平售$77/50個

如果買家覺得四處搵 Protector 口罩麻煩的話，則可去官網購買，截稿時仍有獨立裝 Protector 口罩現貨發售，詳情按此瀏覽

萬寧發售的 50 個裝 Protector 口罩(網民圖片)

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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