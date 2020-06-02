惠康/萬寧/官網現貨發售注意! Protector 獨立包裝口罩售 $99 盒起

除理的口罩外，不少香港用家都愛購買 Protector 口罩。自上周六起，不少惠康和萬寧門市皆有發售 Protector 口罩現貨 (按此瀏覽詳情)，當中更有獨立包裝版本。不過不少門市皆很快售罄。如果大家仍未購買的話，現在仍有機會。

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▲ Protector 口罩

有網民在多個 FB 群組報料，指惠康和萬寧門市仍有少量 Protector 口罩發售。當中皇后大道西的惠康是新返貨，為 30 個非獨立裝售 $99 盒，但數量不多。此外，馬鞍山萬寧仍有 50 個非獨立裝的 Protector 口罩，售價為 $155 一盒。如果大家仍想購買的話，可到就近惠康門市，查看是否返新貨!

▲ 惠康發售的 Protector 口罩(網民圖片)

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如果買家覺得四處搵 Protector 口罩麻煩的話，則可去官網購買，截稿時仍有獨立裝 Protector 口罩現貨發售，詳情按此瀏覽。

▲ 萬寧發售的 50 個裝 Protector 口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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