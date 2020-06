【八達通xApple Wallet】八達通新功能或有助營業額　惟升級收款機成本又增

▲ 八達通已成為市民生活「必需品」。

八達通已成為了香港人生活的一部分,今日(6 月 2 日)更可加入 Apple Wallet,用 iPhone、Apple Watch 付公共交通車資及消費。市民高興,商戶則另有想法。有咖啡店東主直指八達通加入新功能,不會對經營業額有太大幫助。又指出在經營角度以言,裝八達通機之類收款工具確是「一分錢一分貨」,店舖想要有更多功能的收款機,會令經營成本增加,隨時「維唔到皮」。

八達通剛宣布,八達通已可於 iPhone 及 Apple Watch 上使用,用戶並可於 iPhone 手機透過香港發行的 Mastercard、銀聯、Visa 之信用卡、扣帳卡或預付卡(如適用) 為八達通增值。

【相關文章】【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批 維持現金流免失預算

IF Coffee and More 店長 Vincy Wong 表示,近日收到電郵指店舖的八達通機會在 8 月進行軟件更新,之後便可使用相關功能(Apple Wallet 付款),她估計到時對經營不會有大影響,會用八達通卡/錶的人,還是會直接用八達通。

Vincy 又稱,八達通的手續費已劃一收費 1.5%,對商戶來說是筆不少的開支。她解釋:「1.5% 只是最基本收費,視乎機器級數和連結的收款銀行,價錢會有相應浮動,開業時我們其實已花了不少時間格價。」

【相關文章】裝廣告牌免費宣傳 業主・咖啡小店合力渡時艱

Vincy 認為,一些本地規模較小的銀行可能會免費提供機器,中型銀行則可能要求店舖支付大約港幣 2,000 元按金。她說:「視乎用戶想將戶口連結哪間銀行。最高級收款機,其戶口能跟自家網店直連,同時能接受信用卡、微信支付(WeChat Pay)、支付寶HK(Alipay HK)等付款方式,但這種級別機可能要花 4,000 元購買(不能租用),每宗交易手續費大約 3% 。手續費雖可跟中介講價,但最便宜也要 2%。」

Vincy 坦言,八達通確是多香港人用,裝了八達通收款機確能幫助生意,現時不少人都只帶少量金錢外出,依賴電子支付。跟八達通比較,支付寶HK雖然亦有人用,安裝費亦較八達通有優勢,但除非 Alipay 做推廣優惠(如:讓用家儲印花、商戶免租機費),否則仍是毋須打開 app 的八達通更方便。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ!一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l