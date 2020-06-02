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【八達通xApple Wallet】八達通新功能或有助營業額　惟升級收款機成本又增

業界頭條 21:57 2020/06/02

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八達通已成為市民生活「必需品」。

八達通已成為了香港人生活的一部分，今日（6 月 2 日）更可加入 Apple Wallet，用 iPhone、Apple Watch 付公共交通車資及消費。市民高興，商戶則另有想法。有咖啡店東主直指八達通加入新功能，不會對經營業額有太大幫助。又指出在經營角度以言，裝八達通機之類收款工具確是「一分錢一分貨」，店舖想要有更多功能的收款機，會令經營成本增加，隨時「維唔到皮」。

八達通剛宣布，八達通已可於 iPhone 及 Apple Watch 上使用，用戶並可於 iPhone 手機透過香港發行的 Mastercard、銀聯、Visa 之信用卡、扣帳卡或預付卡（如適用） 為八達通增值。

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IF Coffee and More 店長 Vincy Wong 表示，近日收到電郵指店舖的八達通機會在 8 月進行軟件更新，之後便可使用相關功能（Apple Wallet 付款），她估計到時對經營不會有大影響，會用八達通卡/錶的人，還是會直接用八達通。

Vincy 又稱，八達通的手續費已劃一收費 1.5%，對商戶來說是筆不少的開支。她解釋：「1.5% 只是最基本收費，視乎機器級數和連結的收款銀行，價錢會有相應浮動，開業時我們其實已花了不少時間格價。」

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Vincy 認為，一些本地規模較小的銀行可能會免費提供機器，中型銀行則可能要求店舖支付大約港幣 2,000 元按金。她說：「視乎用戶想將戶口連結哪間銀行。最高級收款機，其戶口能跟自家網店直連，同時能接受信用卡、微信支付（WeChat Pay）、支付寶HK（Alipay HK）等付款方式，但這種級別機可能要花 4,000 元購買（不能租用），每宗交易手續費大約 3% 。手續費雖可跟中介講價，但最便宜也要 2%。」

Vincy 坦言，八達通確是多香港人用，裝了八達通收款機確能幫助生意，現時不少人都只帶少量金錢外出，依賴電子支付。跟八達通比較，支付寶HK雖然亦有人用，安裝費亦較八達通有優勢，但除非 Alipay 做推廣優惠（如：讓用家儲印花、商戶免租機費），否則仍是毋須打開 app 的八達通更方便。

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撰文 : 陳文政

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