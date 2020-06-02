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【附購買連結】代理供貨!網店售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

行內熱話 15:51 2020/06/02

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台灣口罩出口已在 6 月 1 日解禁，所以網上有不少網店提供台灣口罩訂購。網店 MyNanay 表示，跟台灣康匠口罩廠的國際代理 Cyberone Global Limited ，在港推出台灣製的康匠口罩 (按此瀏覽詳情)。店方推出新的口罩包郵組合。

【其他內容】【附購買詳情】網店賣日本直送Skater幼兒/小童口罩 多款圖案「疫前價」最平賣$65盒

店方提供新的台灣康匠製口罩組合，用戶可選擇成人、兒童和幼兒尺寸中任選 3 盒，但暫只提供藍色款。把貨物加入購物車後，就會自動免運。但買家要注意此口罩在 7 月 24 日才開始出貨，急用就不太適合。

台製康匠成人/小童口罩

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

 

台製康匠成人/小童口罩規格

>>>  口罩訂購連結 <<<

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色成人/小童口罩! 最平售$77/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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