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【香港FinTech】11 家銀行支援銀通無卡提款

數碼轉型 14:45 2020/06/02

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銀聯通寶（銀通）宣布本港有 11 家銀行自動櫃員機將支援無卡付款服務，而稍後亦會有虛擬銀行會加入，用戶在手機應用輸入密碼及款項後，可掃描在櫃員機取款，預計今年底前會有超過 2,000 部銀通櫃員機支援服務。

銀通行政總裁蔡炳中（大圖）宣布 11 家銀通會員銀行的自動櫃員機可支援無卡提款服務，包括交通銀行、東亞銀行、中信銀行（國際）、中國建設銀行（亞洲）、招商銀行香港分行、創興銀行、花旗銀行、大新銀行、中國工商銀行（亞洲）、大眾銀行（香港）和上海商業銀行。客戶可在這些銀行貼有「無卡提款」標誌的自動櫃員機無卡提款。

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蔡炳中指出，參與銀行的客戶可用手機銀行的流動應用程式（app），在任何支援此服務的銀通自動櫃員機，掃瞄屏幕上的 QR Code 即時提取現金，不過部分銀行 app 並未提供無卡提款服務，所以暫時只在櫃員機上升級。

蔡炳中補充，現時有 3 家銀行的 app 已加入無卡提款功能，為客戶提供此服務，包括：東亞銀行、工銀亞洲和渣打銀行（香港），不過渣打則未開始開放自家的櫃員機予其他銀行客戶，預計會於稍後啟用。而另外，交通銀行（香港）、花旗銀行（香港）和 WeLab Bank（匯立銀行）亦即將在其手機銀行應用程式加入此功能。

【相關文章】恆生銀行推「無卡」提款服務 用手機 NFC 或 QR code 櫃員機撳錢

據悉，銀行只要升級自動櫃員機的軟件即可推出服務，蔡炳中表示這亦是採用掃描二維碼的原因，可節省成本及加快推出速度，預計客戶亦可因此節省排隊等候時間。

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撰文 : 彭振濠

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