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【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報

商管策略 10:34 2020/06/02

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印尼現時已非常繁榮。(受訪者提供圖片)

香港生意難做，有人想到不如趁機登陸海外市場，待新冠肺炎疫情一過便「反彈」，其中，東盟市場愈來愈受到關注。艾爾諾諮詢（Aello Consulting）創辦人 April Lam 表示，東盟 10 國中，印尼市場潛力最大，它不單止有 2.7 億人口，又因為在「一帶一路」政策之下，中國大量投資更新當地基建，包括興建電廠、公路、地鐵；美國亦有將工廠遷移至印尼，甚至重新在印尼設廠，大量外來資金令印尼成為充滿機會的國家。 

艾爾諾諮詢於今年創辦，主要業務為幫助中小企打進東盟市場。April 說：「我們提供實體店及電子商貿經營策略 （線上線下），幫助公司在海外落地，並會為中小企穿針引線，聯絡人脈。並選擇好落戶地點，同時幫助中小企研究產品的市場定位、價格高低等。不少港商都希望進入東盟市場卻又無從入手，我們的藉著策略師、顧問的身份為他們解決疑難。」

【相關文章】【一帶一路創業】東盟巿場需求大 合香港中小企發展

Aello Consulting Company Limited 創辦人 April 。

April 續稱：「印尼總統維多多在政策上作出多項改革吸引外資。例如容許提高部分行業外資佔股比例，又大減低利得又將批文、申請牌照等程式簡化，令更持觀望態度的企業都進取地投入市場。」

香港方面亦有不少配套，如工業貿易署的 「BUD 專項基金」專門幫助中小企於東盟推廣自家品牌，資助金額上限港幣 200 萬元，香港政府亦在印尼首都耶加達設置香港經濟貿易辦事處（海外），幫助香港中小企與印尼的政府機關、商會聯繫。

【相關文章】財政預算案再提河套區創科園北上發展大灣區 業界：先了解自己定位行業趨勢

印尼的商場亦非常體面，有多間不同品牌進駐。

April 說：「若果希望進軍印尼市場，一間中小企包含顧問費、落地的各項雜費例如牌照費、稅務、處理各式批文等等，到產品能夠落地最少要花 50 萬元左右。其實現時兩地有不少連繫機構，例如 2017 年成立的香港印尼商會，他們便進行過不少推廣，拉攏香港中小企投資當地。但要記住一點，就算市場潛力大，亦不代表短期便會有回報，跟其他地方做生意一樣，生意起跌要看季度，很多時都要花大半年或更長時間才能見到市場真實反應，想投資的老闆們要切記欲速則不達。」

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印尼市場龐大。

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撰文 : 陳文政

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