台灣製造康匠口罩新品牌匠心上市! 網店推匠心友你 3D 口罩成人兒童同售 $99/50個

台灣口罩出口已在 6 月 1 日解禁，所以網上有不少網店提供台灣口罩訂購。網店香港媽媽台灣代購在 FB 表示，開售台灣製康匠口罩的新系列品牌友你立體口罩。

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今次網店香港媽媽台灣代購發售的是匠心友你 3D 口罩。它採用立體設計，提供 VFE/PFE/BFE > 99% 防護能力，提供成人和兒童款。

A:兒童款 5～8歲 1 盒 50 個

B:成人款 1 盒 50 個

售價同為 $99 (每人最多限買2盒)

最快6月底至7月中才能寄出

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▲ 康匠 匠心友你 3D 口罩

▲ 康匠 匠心友你 3D 口罩提供 VFE/PFE/BFE > 99% 防護

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為何康匠口罩突然推出新的匠心口罩。康匠在 5 月 31 日發表公告，指因想推出年青化的口罩，所以推出新品牌匠心口罩。康匠口罩只供自營為主，不再供貨。

▲ 從網上資料所得，康匠口罩已改名為匠心口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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