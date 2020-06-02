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【附購買連結】Yellow Factory 再賣港產口罩 有白黑黃三色提供!

行內熱話 02:39 2020/06/02

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香港口罩廠在 6 月都推出新一輪口罩發售活動，Yellow Factory 黃廠在 FB 表示，再次發售香港製造口罩!

【其他內容】【附購買詳情】網店賣日本直送Skater幼兒/小童口罩 多款圖案「疫前價」最平賣$65盒

口罩開訂日期:
即時至 6 月 2 日 18:00

口罩產品詳情：
今每盒會以隨機形式分發，版本有機會是以下 3 種類型
1.黃色F.D.N.O.L口罩
2.黑色口罩(隨機會有F.D.N.O.L壓字)
3.白色口罩(隨機會有F.D.N.O.L壓字)
(黃廠特別提供買 4 盒必中一盒黃、一盒黑及一盒白配搭，而最後一盒隨機發放)
售價：$150/50個 (注意上批版本為 60個)
口罩標準：歐盟 EN14683 TYPE I 

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

Yellow Factory 口罩有白黑黃三色

  【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

>>>  口罩訂購連結 <<< 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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