【附購買連結】Yellow Factory 再賣港產口罩 有白黑黃三色提供!

香港口罩廠在 6 月都推出新一輪口罩發售活動，Yellow Factory 黃廠在 FB 表示，再次發售香港製造口罩!

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口罩開訂日期:

即時至 6 月 2 日 18:00

口罩產品詳情：

今每盒會以隨機形式分發，版本有機會是以下 3 種類型

1.黃色F.D.N.O.L口罩

2.黑色口罩(隨機會有F.D.N.O.L壓字)

3.白色口罩(隨機會有F.D.N.O.L壓字)

(黃廠特別提供買 4 盒必中一盒黃、一盒黑及一盒白配搭，而最後一盒隨機發放)

售價：$150/50個 (注意上批版本為 60個)

口罩標準：歐盟 EN14683 TYPE I

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▲ Yellow Factory 口罩有白黑黃三色

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>>> 口罩訂購連結 <<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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