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【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵

行內熱話 02:15 2020/06/02

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進入 6 月，不少香港口罩廠都開始推出新一輪口罩發售活動，一合口罩在 FB 表示，再次發售香港製造口罩!

【其他內容】【附購買詳情】網店賣日本直送Skater幼兒/小童口罩 多款圖案「疫前價」最平賣$65盒

雖然不少之前訂購第 2 批一合口罩的買家仍未收到貨，但廠方已開訂 7 月出貨的口罩。訂購時間為即日至 6 月 3 日 11 : 59 PM。

一合口罩

【其他內容】  【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

 一合口罩規格 
- ASTM Level 1 (BFE>95%, PFE>95%, Delta P <4mmH2O/CM2, Fluid Resistance > 80mmHg)
- 德國高精度熔噴過濾層 | High-Precision Meltblown PP Filtration Layer from Germany
- 一次性醫用口罩 | Disposable Surgical Face Mask
- 無塵生產，信心保證 | Dust-free Production
- 30 個 | 30 pcs
- 香港良心製造 | Sincerely Made in Hong Kong 

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

口罩價格
- 一盒一合口罩 $88，已包含至香港郵政 30 多間郵政局運費
- 預購限額為每人5盒
- 「捐贈口罩1:1配對計劃」限額為每人 5 盒 (一合口罩會再1:1配對捐贈)
-PayMe 付款
- 口罩將於7月中完成

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

>>>  口罩訂購連結 <<< 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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