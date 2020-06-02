【附訂購連結】採德國熔噴布! 一合口罩即時網上訂購! Level 1 口罩$88盒包郵

進入 6 月，不少香港口罩廠都開始推出新一輪口罩發售活動，一合口罩在 FB 表示，再次發售香港製造口罩!

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雖然不少之前訂購第 2 批一合口罩的買家仍未收到貨，但廠方已開訂 7 月出貨的口罩。訂購時間為即日至 6 月 3 日 11 : 59 PM。

▲ 一合口罩

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一合口罩規格

- ASTM Level 1 (BFE>95%, PFE>95%, Delta P <4mmH2O/CM2, Fluid Resistance > 80mmHg)

- 德國高精度熔噴過濾層 | High-Precision Meltblown PP Filtration Layer from Germany

- 一次性醫用口罩 | Disposable Surgical Face Mask

- 無塵生產，信心保證 | Dust-free Production

- 30 個 | 30 pcs

- 香港良心製造 | Sincerely Made in Hong Kong

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口罩價格

- 一盒一合口罩 $88，已包含至香港郵政 30 多間郵政局運費

- 預購限額為每人5盒

- 「捐贈口罩1:1配對計劃」限額為每人 5 盒 (一合口罩會再1:1配對捐贈)

-PayMe 付款

- 口罩將於7月中完成

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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