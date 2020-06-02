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【附訂購連結】MaskX 型格口罩首賣毋須鬥快! $98/50個獨立包裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

行內熱話 01:38 2020/06/02

分享：

香港疫情轉差，幸好香港口罩供應充足。香港口罩廠 MaskX 就在 FB 表示，將首次發售旗下香港製造口罩!

【其他內容】 台灣口罩今日解禁! 藍鷹牌口罩大貨已出運往香港!

香港口罩廠首輪將採用「 先登記、後抽籤購買」，毋須鬥快!中籤人士只需係指定時段內，到 Mask X 網站選購即可。首輪無法中籤者將自動撥入下輪抽籤，不需要重新登記！Mask X 的成人口罩規格詳情，可按此瀏覽。

【其他內容】  【突發到貨?】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩  百佳快閃開賣!

MaskX 型格口罩

【其他內容】【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

Mask X黑白型格口罩訂購
登記時間：2020年6月1日中午12時至6月5日中午12時
首輪優惠：HK$98/盒，每盒50個獨立包裝口罩，每人限購一盒
首輪名額：800個（隨機抽籤）

MaskX 型格口罩

購買方法：
Step 1. 於指定活動時間內到Mask X 網站登記成為會員 
Step 2. 通過電郵驗證後，將收到電郵確認成功登記
Step 3. 隨機抽籤800個名額，中籤人士將於6月中前收到電郵通知，內附購買連結
Step 4. 於指定時段內，買家登入Mask X網站選購口罩，結帳完成購買

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

>>>  口罩訂購連結 <<< (需先登記做會員)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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