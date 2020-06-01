【附購買詳情】網店賣日本直送Skater幼兒/小童口罩 多款圖案「疫前價」最平賣$65盒

日本 Skater 幼兒/小童口罩一直廣受香港人愛戴，不過市售的口罩愈來愈貴。不過有網店就以「疫前價」發售此口罩。

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網店 Exclusive baby 在 FB 表示，發售日本 Skater 幼兒/小童口罩，並有以下款式:

款式選擇(A-F) ：

MSKB20 (20枚入／盒)

1至3歲適用款

口罩尺寸：約100mm x 90mm

A. 小恐龍

B. 小生物

A-B款：$70/盒，3盒以上$65/盒

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▲ 日本直送Skater幼兒/小童口罩

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MSKP30 (30枚入／盒)

4歲以上適用款

口罩尺寸：約145mm x 90mm

C. Hello Kitty

D. Melody

E. 玩具車

F. 新幹線

C-F款：$80/盒，3盒以上$75/盒

防護：VFE 99%

材質：聚酯纖維、聚丙烯、聚氨酯

來源：日本

產地：中國 (日本Skater監製）

截單時間：2020年6月2日（6pm)

預計到貨日期：7月底

不過，另一方面有本來有售日本 Skater 口罩的網店雲楠夫妻・生活百貨，突然決定抽起訂購不發售此口罩，指這批口罩在品質上有問題，有口罩易起毛粒等情況 (詳情按此瀏覽)。但由於未知兩間網店獲得的Skater 口罩是否同一批次，未知兩者有否關連。建議如果買家有興趣購買此口罩的話，最好向店方查詢口罩來源和品質，再考慮要等 2 個月期貨等因素才可好訂購，以免有所損失。

▲ 有網店出帖突然不發售Skater幼兒/小童口罩

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>>>Skater 口罩訂購連結 (留言訂購)<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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