【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

早前理的表示，將於香港設口罩生產線(按此瀏覽報道)，並於五月生產。記者早前亦向廠方查證開賣消息(按此瀏覽報道)，今日理的終於在 FB 表示，開賣新的香港製理的 Level 3 口罩。

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理的表示，首批香港生產口罩將於 2020年6月3日(星期三)上午十時開始，以 Google Form 形式公開接受登記(廠方暫未公開)。發售詳情如下:

▲ 理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售

Ultra Ready理的 香港製造Level 3 外科手術口罩

大碼 17.5 x 9cm (50片非獨立包裝)

- 符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR

- B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%

- 拒水面層及底層, 不含玻璃纖維, 三層掛耳式設計, 一次性使用

發售詳情

登記日期 : 2020年6月3日星期三 (10:00AM)

名額 : 500盒 (每人限買一盒, 先到先得, 額滿即止)

售價 : $150.00/盒 (包順豐速遞)

購買連結:在 Google Form 填表(廠方暫未公開連結)

付款方式 : Paypal / Payme

以之前一盒中國製獨立包裝理的 Level 3 30個裝口罩而言，建議零售價為 $65。這次發售的50個香港產非獨立包裝為$150/50個(已包約 $35 的運費)，香港製版是稍貴一點，但記考覺得仍是可支持香港製造口罩吧!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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