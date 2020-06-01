  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (一) 17:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附訂購方法】理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售 賣$150/50個包運費

行內熱話 17:35 2020/06/01

分享：

早前理的表示，將於香港設口罩生產線(按此瀏覽報道)，並於五月生產。記者早前亦向廠方查證開賣消息(按此瀏覽報道)，今日理的終於在 FB 表示，開賣新的香港製理的 Level 3 口罩。

【其他內容】 台灣口罩今日解禁! 藍鷹牌口罩大貨已出運往香港!

理的表示，首批香港生產口罩將於 2020年6月3日(星期三)上午十時開始，以 Google Form 形式公開接受登記(廠方暫未公開)。發售詳情如下:

理的香港製造 Level 3 口罩正式公開發售

Ultra Ready理的 香港製造Level 3 外科手術口罩
大碼 17.5 x 9cm (50片非獨立包裝)

-　符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR
-　B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%
-　拒水面層及底層, 不含玻璃纖維, 三層掛耳式設計, 一次性使用

發售詳情

登記日期 : 2020年6月3日星期三 (10:00AM)
名額 : 500盒 (每人限買一盒, 先到先得, 額滿即止)
售價 :  $150.00/盒 (包順豐速遞)
購買連結:在 Google Form 填表(廠方暫未公開連結)
付款方式 : Paypal / Payme

以之前一盒中國製獨立包裝理的 Level 3 30個裝口罩而言，建議零售價為 $65。這次發售的50個香港產非獨立包裝為$150/50個(已包約 $35 的運費)，香港製版是稍貴一點，但記考覺得仍是可支持香港製造口罩吧!

【其他內容】  【突發到貨?】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩 今日百佳快閃開賣!

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

香港口罩廠 SOSo Mask 將推 Rainbow 靚色口罩
今日
香港口罩廠 SOSo Mask 將推 Rainbow 靚色口罩
【BFE/PFE >99%】中南廣場有 3M Nexcare 口罩賣! 只售 $12/5個
今日
【BFE/PFE >99%】中南廣場有 3M Nexcare 口罩賣! 只售 $12/5個
【指定分店】SOSo Mask 港產 Level 2 兒童口罩 卓悅售 $75/盒
今日
【指定分店】SOSo Mask 港產 Level 2 兒童口罩 卓悅售 $75/盒
疫情 口罩 香港

下一篇文章

【突發到貨?】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩 今日百佳快閃開賣!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹