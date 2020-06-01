【突發到貨?】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩 今日百佳快閃開賣!

上星期五屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩開賣，因香港製造加上售價平，吸引力超大，上周五早上發售後，各分店已極速售罄。不過今日有網民報料，在部分百佳分店竟然有屈臣氏 Level 2 口罩賣!

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有網民在 FB 群組報料，今日在百佳旗下超市品牌，分別是屯門市廣場 Taste 和西貢 Fusion 都有發售屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩。不過由於數量不多，很快便售罄。根據先前記者向屈臣氏官方查詢的回覆(按此瀏覽詳情)，以及今日開賣的情況看，相信日後屈臣氏口罩會突發地在不同百佳和屈臣氏門市發售，而不作事先通知!

▲ 屯門市廣場 Taste賣屈臣氏 Level 2 口罩 (網民圖片)

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照以往的經驗看，今日有部分百佳門市有屈臣氏口罩到貨，相信其他部分百佳門市，尤其是 Taste 和 Fusion 品牌在今明兩日亦有機會返貨。如果大家都想買屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩，今日放工時，便可到 Taste 和 Fusion 超市查看，好彩或可遇上它!

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▲ 西貢 Fusion賣屈臣氏 Level 2 口罩 (網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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