台灣口罩今日解禁! 藍鷹牌口罩大貨已出運往香港!

今日台灣口罩出口解禁，藍鷹牌口罩香港代理在 FB 表示，之前為香港市民訂購的藍鷹牌口罩香亦已由台灣出貨送港。

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台灣藍鷹牌口罩的香港代理，早前為香港用戶訂購多批藍鷹牌口罩(按此瀏覽連結)，今日部分訂貨已從台灣出貨，將運到本港。由於這批貨是供給之前已訂貨的客戶，所以買家想購買的話，就要留意代理下一次的開賣發布。

▲ 藍鷹牌口罩香已由台灣出貨將送港。

▲ 藍鷹牌口罩香已由台灣出貨將送港。

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▲ 藍鷹牌小童口罩

▲ 藍鷹牌成人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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