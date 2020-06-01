【指定分店】SOSo Mask 港產 Level 2 兒童口罩 卓悅售 $75/盒

6 月香港有更多學生即將返學，卓悅獨家推售香港製造兒童口罩。

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今次卓悅推出的是 SOSo Mask 即棄型三層醫用兒童口罩，售 $75 盒 。

SOSo Mask 即棄型三層醫用兒童口罩 25個

-香港製造

- VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

- 美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

- 歐盟醫用器材認證 等級1

- 可燃性級別1

- 合成血液阻擋能力120 MMHG

- 142 x 85 mm (+/-3) mm，適合兒童使用

售價$75/盒，每人每日限買2盒

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發售分店:

-葵涌廣場地下23A舖

-荃灣大河道10-20號登發大廈地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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