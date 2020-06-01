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台灣口罩出口令解禁！廠商料口罩加價

業界頭條 10:49 2020/06/01

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台灣政府為配合防疫措施，自 1 月起下令口罩暫停出口及全面徵收口罩，而台灣口罩由日產 400 萬個，大增至 2,000 萬個。隨著新冠肺炎疫情漸趨緩和，當局宣布由今日 (6 月 1 日) 起，除了政府每日規定徵收的 800 萬個口罩，其餘可以在市場上自由售賣。

口罩能夠自由售賣，對台灣廠商來說是好事，但有廠商不排除口罩會加價；另一大廠康匠則計劃向買家提供人材及技術，令台灣口罩可以走出海外。

【相關文章】港人熱捧口罩變時裝！中衛轉攻零售市場轉型成功

自由訂價 料台灣口罩價格上升

現時台灣廠商可以以「自由市場價格」出售口罩，製造商華新醫材已表明口罩價格不排除上升到 12 元台幣一個，而另一廠商中衛透露，無論是彩色口罩或醫療口罩，價格肯定會上升，但亦有本地大廠堅持不加價。不織布製造商康那香透露，口罩過去僅佔公司的總體營業額約 1％，這次新冠肺炎疫情雖令公司的營業額上升，但台灣內銷用的醫療口罩售賣仍是 5 元新台幣 1 個，至於外銷、特殊材質或 3D 立體的造型口罩，會以較高的價格出售。

【相關文章】台灣電子廠改產防疫用品 30日研發呼吸機賣到東南亞定單增3成

中衛透露，今年暑假中衛口罩將會在日本的生活用品店有售

推一站式服務 助台灣口罩拓展國外市場

當口罩廠商正為產品價格苦惱時，有廠商卻為台灣口罩尋找出路。口罩大廠康匠推出「微型口罩一貫廠」計劃，公司指目前已有美國、德國、法國、西班牙、南非等超過 10 個買家洽談。

康匠總經理陳勇志表示，讓買家只需在自己國家投資一間微型廠，供應口罩原料，而康匠會提供相關人員與技術，由布料、組裝到成品等環節提供協助。中衛也透露，疫情令台灣知名度增加，也讓他們打入海外市場的速度再加快。公司預計今年暑假，就能在日本的生活用品店售賣中衛口罩，10 月也會增加 3 條生產線。

【相關文章】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單

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Photo﹕總統府@Flickr、CSD 中衛

撰文 : 廖淑瑩

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