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【附訂購連結】教聯會Love Kid香港製造兒童口罩 BFE/PFE>95% 售$25包/10個

行內熱話 04:27 2020/06/01

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6 月香港有更多學生即將返學，香港教育工作者聯會就推出口罩訂購活動。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

教聯會早前與生產商合作，設立了 2 條兒童口罩生產線，每日生產 20 萬個口罩，並已完成各項檢測。 教聯會在 6 月 1 日推出兒童口罩，供學校、家長教師會及教育同工購買。

兒童三層口罩尺寸為 145x95mm，其 BFE 及 PFE 均超過 95%，符合歐盟 EN14683-TYPE IIR 口罩規格，有效阻擋細菌、病毒及微粒。口罩採用透氣物料，柔軟舒適。教聯優惠價 $25/包(10個/包)，可到教聯優會所或網站購買。 

【其他內容】 【附購買詳情】賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色

香港製造教聯會Love Kid兒童口罩

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

口罩訂購連結<<<

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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