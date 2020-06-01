香港口罩廠 SOSo Mask 將推 Rainbow 靚色口罩

近來香港製造的口罩有新熱潮，就是 Rainbow 顏色口罩!繼 Simply Mask 和 OxyAIR 推出 Rainbow 口罩後，SOSo Mask 逆境同行亦將推出 Rainbow 口罩。

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SOSo Mask 在 FB 表示，將推出多種顏色的口罩，廠方是「苦中找到一點甜」。不過 SOSo Mask 暫未有推出 Rainbow 顏色口罩的時間表，廠方亦不會一次推出各種顏色口罩，將選擇分批上市，詳情有待廠方公布。大家又喜歡那一種顏色呢?

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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