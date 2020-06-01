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【附訂購連結】台灣製 Prolevel 3D立體幼兒醫療口罩 售$108/50個起

行內熱話 02:06 2020/06/01

分享：

自從台灣口罩出口解禁後，香港不少商店引入台灣口罩發售。MCNG Shop 表示，正訂購台灣製 Prolevel 3D立體幼兒醫療口罩。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

MCNG Shop 在 FB 表示，正接受台灣製 Prolevel 3D 立體幼兒醫療口罩訂購。 Prolevel 是台灣政府徵用合作口罩公司，口罩又經美國 NELSON 實驗室測試經菌過慮效率>99%，台灣製造。其 3D 口罩設計，不但舒適透氣，亦可避免耳仔痛問題。發售詳情如下: 

【其他內容】 【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售

台灣製 Prolevel 3D立體幼兒醫療口罩

【其他內容】瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

口罩尺寸:
2 歲以下小朋友 (口罩尺寸:11x11.5 cm)
2-6歲小朋友 (口罩尺寸: 16x13 cm)

口罩售價

$128/盒(1盒)
$118/盒 (2盒)
$108/盒 (3盒起)
(注意店方發貨口罩顏色隨機，無法選定)

出貨日期

約7月底至8月中到港

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

台灣製 Prolevel 3D立體幼兒醫療口罩

口罩訂購連結 <<< (在回覆留言訂購)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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