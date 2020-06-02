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【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐

商管策略 09:55 2020/06/02

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新冠肺炎肆虐，政府推多項抗疫措施，包括廣告遙距營商計劃（D-Biz）助各行各業數碼轉型迎戰逆市。傳統港式茶餐廳亦有從新計劃受惠改革營運模式，為市道復甦早作準備。

「老夫子餐館」位於元朗，創辦人謝海發（Calvin）指決定以老夫子作餐廳主題，是因為其有本土風味亦跟飲食業非常配合。他說：「我希望能做一些有本土情懷的事。提及到屬於香港的卡通人物，老少咸宜且 3 歲至 80 歲都適合的話，第一個我就想到「老夫子」。當時我帶同這個想法拜訪王澤，一拍即合下便開始著手營運。

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「老夫子餐館」創辦人謝海發 (Calvin)。

老夫子餐館甫開業即大受歡迎，謝海發指除了主題有噱頭外，能夠成功的最大因素是營運團隊一直將食物品質和服務放在第一位。謝海發說：「餐廳的本職當然是提供美味的食物。而茶餐廳起源於華人在舊年代吃不起西餐廳，便改為做起了『豉油西餐』，以低價食物模仿西餐廳，並成為香港獨有文化，非常貼地。我們雖然是主題餐廳，但主打大眾化茶餐廳食物，質素和價錢都顧及街坊。」

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美味食物保證人流，老夫子主題引來了不少粉絲。雖然受限香港寸金尺土的限制，不能像外國主題餐廳般有展區供遊客拍照，但餐廳細節皆充滿誠意，例如四掛有《老夫子》圖畫，椅背有老夫子頭像，餐枱印有 6 格漫畫，餐牌又加入大量老夫子插圖等，甚至菜色旁都標示了漫畫標題常用的四字成語。

謝海發說：「不少人問過我們這些四字成語為甚麼能代表這道菜。我反而覺得毋須硬求解釋，正如《老夫子》漫畫用得最多的標題「耐人尋味』。當一道菜被標示為『否極泰來』，他可以是菜名，但亦可以是鼓勵，新冠肺炎疫情下我們的生意跌近 7 成，但那怕身處逆境，我們香港人肯定能起得翻身。」

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枱上印有六格漫畫。

現時餐廳使用的餐牌是第二版，謝海發笑言背後還有一個小故事，當時餐廳甫開業時的餐廳皆為切割成老夫子頭部形狀的特製品，成本高達 200 元，不少人都拿來「打卡」留念，但由於太受歡迎太精美，開業首周便有 100 本餐牌不翼而飛，損失 20,000 元。錢事小，最慘是當時餐廳餐牌不夠，開業初頭更要天天都要趕印。

餐牌方面，未來老夫子餐館可能引入新科技，故打算用 D-Biz 改革點餐系統。謝海發說：「坊間亦有一些結合了外賣和堂食的訂閱式點餐系統，但為了長遠發展，最好還是自己做專屬系統，到時結合自家會員資料庫，擴展性更大。」

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菜色以漫畫常用的成語標題命名。

謝海發笑言到時要說服同事接受新模式，可能要費不少功夫，說：「夥計一直都是手寫落單，引入新系統後，客人學一次，店員又要學一次，肯定會有一段磨合期。夥計亦可能不明白為甚麼要用新模式，要想方法講解給他們知，例如由客人自助下單，夥計便可以避免因自己落錯單而被客人投訴。相信新模式將更準確及節省時間。」

D-Biz 早前接受申請，謝海發則仍在研究可行方案，不擔心撥款會被提前申請一空，反而更重視計劃是否周詳，先全盤考慮好店舖需要。他估計若然申請反應熱烈，政府亦會為 D-Biz 加碼，所以會更花時間琢磨 D-Biz 的申請方案。

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為對抗疫情餐廳作了不少措施。

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撰文 : 陳文政

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