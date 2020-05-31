萬寧返 Protector 口罩大貨! 獨立包裝/50個裝售 $98 起

記者曾報道，今日惠康和萬寧會有 Protector 口罩大貨返 (按此瀏覽報道)，但似乎今日的原源主要集中於萬寧。

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不少網民在 FB 群組上，分享今日在多間萬寧(包括淘大、銅鑼灣、青衣城、Apm和沙田新城市等)成功購得 Protector 口罩。不同分店發售的版本有別，有分店是發售最受歡迎的 30 個裝獨立版本，賣$98盒。亦有分店售 50 個裝非獨立包裝，售$155盒。網民指至中午時仍有不少口罩存貨，當中獨立包裝較搶手，大家有興趣就要注意啦。

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▲ 萬寧返 Protector 獨立裝口罩大貨(網民圖片)

但注意不是每間萬寧皆有發售，大家行開萬寧就留意一下吧。

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▲ 萬寧返 Protector 50個裝口罩大貨(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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