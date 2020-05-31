【附訂購連結】球衣專門店再開訂台灣製順易利醫用口罩 多款童裝 3D 口罩售 $140/50個起

因台灣口罩出口將解禁，球衣專門店 Thai 型波衫室在 FB 表示，再為買家訂購台灣製口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

之前店方開賣的是順易利一般口罩，售 $100/50個 (按此瀏覽報道) 。今次開訂的是兒童醫用級立體口罩，在製造上有較嚴格要求，同為台灣製造。

▲ 台灣製順易利兒童醫用口罩

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

兒童醫用級立體口罩是 S 碼，對摺後 9cm闊，上下12.5cm, 適合 5 歲以上兒童。店方今次可讓買家選擇款式，如動物園和熊仔等 5 款。一盒 50 個的售價為 $150，如果曾在該店完成整個訂購口罩程序的買家，則可以 $140 購得。

▲ 台灣製順易利兒童醫用口罩提供 5 款選擇

到貨時間，預計 8 月中至 8 月底到貨。由於迢是訂購遠期期貨，大家需要注意當中的風險。

【其他內容】瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個

▲ 台灣製順易利兒童醫用口罩採用3層設計

口罩訂購連結<<< (6月11日截止)

▲ 台灣製順易利兒童醫用口罩尺寸

【其他內容】 【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l