惠康返貨注意! Protector 獨立包裝口罩售 $99 盒

近日口罩供應漸多，但一些人氣品牌的口罩仍是市民熱搶目標。早前惠康就在網店發售大熱的 Protector 口罩 (按此瀏覽詳情)，但不是最受歡迎的獨立包裝。但有網民就在惠康分店發現 Protector 獨立裝口罩發售。

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星期六下午有不少網民在 FB 群組表示，在多間惠康分店，如大圍、葵芳和大埔等發現有 Protector 口罩發售，而且更是方便攜帶、最受歡迎的獨立包裝款式。Protector 口罩售價為 $99盒，每盒有 30 個。由於返貨數量不多，很快就售罄。

▲ Protector 獨立裝口罩在惠康發售 (網民圖片)

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但照以往惠康各分店返口罩的「習慣」，並不會一日派完全港多間惠康分店，所以星期日和星期一，仍有機會在未開賣 Protector 口罩的惠康分店到貨。注意到貨時間主要在早上，但有時中午後才返貨。如果大家都想買 Protector 獨立裝口罩，出街時不妨到附近的惠康分店查看一下。

另外，有時惠康發售某口罩時，同系的萬寧也有高機會返貨，大家注意啦!

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▲ Protector 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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