【指定分店】莎莎即時發售日本 Suzuran 60個裝口罩 只售 $119

莎莎在 FB 表示，在指定分店即時發售日本 Suzuran 空氣感不織布口罩，售 $119盒。

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▲ 記者在莎莎現場拍攝的Suzuran 60個裝口罩相片

店方沒有公布口罩製地，盒上是寫中國製造。

▲ 莎莎 Suzuran 60個裝口罩相片

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店方公布的指定分店名單

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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