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【指定分店】莎莎即時發售日本 Suzuran 60個裝口罩 只售 $119

行內熱話 18:23 2020/05/30

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莎莎在 FB 表示，在指定分店即時發售日本 Suzuran 空氣感不織布口罩，售 $119盒。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

記者在莎莎現場拍攝的Suzuran 60個裝口罩相片

店方沒有公布口罩製地，盒上是寫中國製造。

莎莎 Suzuran 60個裝口罩相片

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115? 

 店方公布的指定分店名單

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

【其他內容】瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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