  • 29°C
香港時間 : 2020604日 (四) 01:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色

業界頭條 00:54 2020/06/04

分享：

香港口罩廠 OxyAIR 表示，將推出彩虹口罩系列-序作公開發售。每盒有齊三種口罩顏色，分別為 ：粉紫、粉紅、粉綠￼。每盒30個，每色一包，每包 10 個，售價為 $90 盒。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

6月4日 OxyAIR 會進行先登記後抽籤既購買彩虹口罩三色別注版的活動，登記期間為：6月4日早上9:30 至6月5日早上 9:30 。如果在截止登記時間前已經有 200000人登記，登記時間就會即時截止，然後會抽出 40000 名中籤者，提供購買產品既電郵連結。

Oxyair彩虹口罩

登記活動時間 : 4/6 上午9:30 至 5/6 上午 9:30

登記名額：200,000（額滿即止）

OxyAIR 口罩的規格詳情，可按此瀏覽。 

【其他內容】香港製造理的口罩出世啦! 50 個非獨立包裝 Level 3 口罩售 $115? 

口罩訂購登記方式:

登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料
每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效
之前曾登記 OxyAIR 抽籤活動之人本次也要重新登記

每個中籤者最多可以購買三盒彩虹口罩三色別注版，每盒內有三個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包， 每盒30個裝彩虹口罩三色別注版售價為 $90。同時可以優惠體驗價每支 $50￼ 選購全天然殺菌消毒泡泡。（每支售價為$69 ）

【其他內容】【附直購網址】港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 !PFE/BFE >99% 口罩售$100/50個

Oxyair彩虹口罩

貨品運送方式

可以選擇經順豐或 Alfred 智能櫃
順豐費用為 $30兩盒 / $36 三盒
Alfred 智能櫃 兩盒 / 三盒 一律 $20 

【其他內容】【附直購連結】台灣康匠口罩代理商跟網店合作 在港發售台製多色口罩! 最平售$77/50個

口罩出貨日期

廠方指本次貨品發貨日期將會於2020年6月25日至 7月10日期間每天分批發貨，系統將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。

口罩訂購登記網址 >>  按此

【其他內容】瓷器行再賣3M Nexcare 口罩現貨 ! PFE/BFE> 99% 外科口罩只售 $10包/5個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售
2020/05/29
【附購買連結】福罩口罩再發售! Level 2 認證港產口罩售 $145/50個 現貨發售
【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售$120/50 個
2020/05/30
【附訂購方法】港牌 Tri Care 口罩採用台灣原料台灣製造 每盒口罩售$120/50 個
【附直購網址】港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 !PFE/BFE >99% 口罩售$100/50個
2020/05/30
【附直購網址】港牌Aqua Mask 口罩採頂級PTFE納米料 !PFE/BFE >99% 口罩售$100/50個
香港 疫情 口罩

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹