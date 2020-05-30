【附購買詳情】賣40000大貨!港產Oxyair彩虹口罩三色別注版 $90一盒齊三色

香港口罩廠 OxyAIR 表示，將推出彩虹口罩系列-序作公開發售。每盒有齊三種口罩顏色，分別為 ：粉紫、粉紅、粉綠￼。每盒30個，每色一包，每包 10 個，售價為 $90 盒。

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6月4日 OxyAIR 會進行先登記後抽籤既購買彩虹口罩三色別注版的活動，登記期間為：星期四早上9:30 至星期五早上 9:30 。如果在截止登記時間前已經有 200000人登記，登記時間就會即時截止，然後會抽出 40000 名中籤者，提供購買產品既電郵連結。

▲ Oxyair彩虹口罩

登記活動時間 : 4/6 上午9:30 至 5/6 上午 9:30

登記名額：200,000（額滿即止）

OxyAIR 口罩的規格詳情，可按此瀏覽。

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口罩訂購登記方式:

登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

之前曾登記 OxyAIR 抽籤活動之人本次也要重新登記

每個中籤者最多可以購買三盒彩虹口罩三色別注版，每盒內有三個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包，￼￼￼￼每盒30個裝彩虹口罩三色別注版售價為 $90。同時可以優惠體驗價每支 $50￼ 選購全天然殺菌消毒泡泡。（每支售價為$69 ）

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▲ Oxyair彩虹口罩

貨品運送方式

可以選擇經順豐或 Alfred 智能櫃

順豐費用為 $30兩盒 / $36 三盒

Alfred 智能櫃 兩盒 / 三盒 一律 $20

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口罩出貨日期

廠方指本次貨品發貨日期將會於2020年6月25日至 7月10日期間每天分批發貨，系統將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。

口罩訂購登記網址



下週一6月1日廠方才提供登記網址。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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